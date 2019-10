Kassav’ veut « faire plaisir au public »

Après le Vanuatu, Wallis, et Nouméa, Kassav’ se produira vendredi à Papeete. les icônes du zouk sont bien décidées à embraser la place To’ata avec ses plus grands succès. Le groupe Gondwana assurera la première partie. Kassav’ partira ensuite pour le Pays du soleil levant pour un grand concert à Tokyo.

On ne sait plus quels termes utiliser pour qualifier ce groupe emblématique de la scène zouk. Icônes, ambassadeurs, princes, rois, dieux, extra-terrestres ? Quoiqu’il en soit, cela fait 40 ans que Kassav’ déverse dans nos oreilles ses mélodies fleurant la Caraïbe et la joie de vivre.

40 ans qu’ils fêteront sur la scène de To’ata devant un public qu’ils espèrent en pleine forme. « Qu’il ne soit pas endormi, tout simplement, parce que nous on ne sera pas endormi !» s’exclame en riant Jocelyne Béroard, qui garde un très bon souvenir de leur première scène tahitienne en 1993.

Pour l’occasion, la formation qui se produira à To’ata ne compte pas moins de 13 personnes avec la section des cuivres. Histoire de se mettre le public dans la poche, le groupe, en vieux routards, à un principe : offrir aux gens ce qu’ils aiment.

Afin de chauffer le public, s’il en était besoin, le groupe Gondwana fera la première partie avec leurs compositions inspirées des musiques du monde. Pour le groupe qui a davantage l’habitude de se produire dans des bars, se produire à To’ata avant des artistes qu’ils affectionnent particulièrement, c’est franchir un grand pas.

Il reste encore quelques billets pour le concert du 18 octobre, sur ticket pacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio1 à Fare Ute