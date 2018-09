Premières voix syndicales contre la réformes des retraites

Le nouveau rassemblement syndical RTP-ARO no Porinetia de Mahinui Temarii a rencontré vendredi après-midi le haut-commissaire pour signifier son opposition au projet de réforme des retraites qui doit passer dans les prochains jours à l’assemblée. Pour l’heure, aucun appel à la grève n’est encore clairement évoqué.

La nouvelle confédération syndicale RTP-ARO no Porinetia -qui rassemble la branche dissidente de la CSTP-FO de Mahinui Temarii et Jean-Paul Urima, la confédération O oe to oe rima et une partie de la Cosac menée par Vatea Heller- a rencontré vendredi après-midi le haut-commissaire, René Bidal.

Pour la première fois depuis les dernières territoriales et la reprise des discussions à l’assemblée sur le projet de réforme des retraites, des voix syndicales se sont donc élevées officiellement contre le texte du gouvernement. Avant de rencontrer le haut-commissaire, la nouvelle confédération menée par Mahinui Temarii a déjà rencontré le syndicat pour la promotion des communes (SPC) pour exposer sa position.

La confédération réclame une nouvelle fois un texte plus global, incluant la réforme complète des retraites et de la maladie. Alors que la stratégie du gouvernement depuis deux ans consiste à réformer la protection sociale généralisée par plusieurs textes concernant la maladie et les retraites. Le RTP-ARO no Porinetia n’a pas annoncé pour l’heure d’appel à la grève, mais a indiqué que des actions ponctuelles pourraient être mises en place dans les secteurs dans lesquels la confédération est représentée.

Notons que depuis les dernières territoriales, les grandes confédérations syndicales CSTP-FO, CSIP, A Ti’a i mu et Otahi ne se sont plus fait entendre sur la réforme des retraites. L’élu Tahoeraa, ancien secrétaire général de la CSTP-FO, Angélo Frébault, a voté un avis favorable à la réforme le 30 août dernier en commission à l’assemblée. Tout comme l’élue Tahoeraa toujours membre de la CSIP, Vaitea Legayic.