Vague de départs à la retraite avant la réforme

La CPS a enregistré durant les six premiers mois de 2019 autant de départs à la retraite qu’en un an habituellement, a-t-on appris ce matin dans les locaux de la Caisse à Papeete. 2000 personnes ont pris leur retraite en six mois avant l’application de la réforme le 1er juillet.

La réforme de l’assurance vieillesse qui est entrée en vigueur le 1er juillet a bien provoqué une vague de départ à la retraite. La CPS a assuré ce vendredi matin avoir enregistré en six mois entre janvier et juin 2019 autant de départ à la retraite qu’en un an habituellement. Ce n’est pas surprenant, dans la mesure où l’objectif de la réforme était de faire baisser les dépenses de retraite. La CPS s’attend d’ailleurs à voir les pensions moyennes chuter progressivement au fil de l’application de la réforme.

Plusieurs cadres de la CPS ont organisé une réunion de travail avec la presse ce matin. Ils ont confirmé qu’il y avait environ 7000 personnes réunissant les conditions pour prendre leur retraite en 2019, dont 4000 à taux plein.

Sur ces 7000 personnes, 2000 ont pris leur retraite effective en six mois avant l’application des nouveaux paramètres, estime le directeur des prestations de la protection sociale généralisée.

Principale conséquence de la réforme, il faut désormais, pour obtenir sa pension de retraite, réunir trois conditions : avoir l’âge légal, avoir la durée minimum de cotisations et avoir déclaré sa cessation d’activité.

Les responsables de la CPS ont insisté sur cette nouveauté pour les usagers : la nouvelle loi a mis fin à la rétroaction qui était possible pendant la première année de la retraite. Avant la réforme, la loi donnait un délai de douze mois pour déclarer sa cessation d’activité sans perte de pension entre la cessation et la déclaration. Désormais, la CPS ne paie plus les arriérages, la déclaration doit être faite avant la cessation réelle, explique Jean Jissang, directeur des prestations de la PSG.

Pour rappel, les paramètres de la retraite à taux plein doivent passer progressivement de 60 ans d’âge et 35 annuités de cotisations aujourd’hui, à 62 ans d’âge et 38 annuités de cotisations en 2023.

Ces nouveaux paramètres sont détaillés sur le site internet de la Caisse de prévoyance sociale. Mais il est conseillé de se rendre au guichet de la CPS pour obtenir une simulation complète sur son cas.