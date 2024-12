Les taux d’intérêt directeurs en baisse sur la zone Pacifique

Le conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’Outremer (IEOM) a décidé de baisser les taux d’intérêt directeurs de 0,25% : le taux de base est, depuis jeudi, à 3%.

Après la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne mise en application le 18 décembre dernier, c’est donc au tour de l’IEOM, qui fait office de banque centrale dans les collectivités ultramarines du Pacifique, de réviser ses taux à la baisse.

L’inflation dans la zone Pacifique « demeure contenue » : les prix à la consommation ont augmenté de 2,4 à Wallis-et-Futuna, de 1,4 % en Polynésie française et de 0,9% en Nouvelle-Calédonie. L’IEOM constate que « l’absence de visibilité et l’incertitude sur l’avenir institutionnel pèsent sur les anticipations des agents économiques et sur la reprise de l’activité », tandis que la Polynésie présente « des perspectives plus favorables grâce au dynamisme du secteur touristique ». Mais si la décision de la Banque centrale européenne s’appuie sur une reprise basée « essentiellement sur la hausse des salaires réels » et sur « l’augmentation des investissements des entreprises », ces conditions ne sont pas réunies au fenua, où le crédit aux particuliers comme aux entreprises s’est contracté. Les banques de la place devraient donc pouvoir proposer des conditions un peu plus attrayantes à leurs clients.

Les taux d’intervention directeurs de l’IEOM ont été modifiés à compter du jeudi 26 décembre, comme suit :

Taux de facilité de dépôt : 3,00 %

Taux du réescompte à 7 jours : 3,10 %

Taux des lignes de refinancement à 6 mois : 3,20 %

Taux de la facilité de prêt marginal : 3,75 %.

La ligne de refinancement à 24 mois qui arrive à échéance le 16 mai prochain sera renouvelée au même montant – 25 milliards de Fcfp – à 15 points de plus (soit 0,15%) que le taux de base.