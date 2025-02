Les tentatives de suicide en « augmentation alarmante »

L’association SOS Suicide organise une journée sur « la santé mentale dans tous ses états », à l’occasion de la 29e journée nationale de prévention du suicide, le mercredi 5 février à l’assemblée. Les bénévoles s’alarment notamment de l’augmentation du nombre de tentatives.

« La santé mentale dans tous ses états ». C’est le thème choisi par SOS Suicide pour la 29e journée nationale de prévention, organisée ce mercredi 5 février à l’assemblée. D’après l’association, la Polynésie connait une augmentation « alarmante » des tentatives de suicide. « Avant, en 2022 ou 2023, nous avions environ une tentative par jour, donc plus de 350 par an, et aujourd’hui, nous sommes passé à environ 500 tentatives par an », relève Germaine Vanquin, trésorière de SOS Suicide. Un phénomène qui « touche de plus en plus les jeunes ». Bénévole sur la ligne d’écoute de l’association, elle rappelle que « avant, nous n’avions pas d’appels de parents avec des enfants de moins de 14 ans. On était sur la tranche de 15 à 20 ans. Maintenant, on a beaucoup d’enfant de la tranche de 7 ans à 15 ans, avec beaucoup de jeunes adolescents. » Germaine Vanquin insiste donc sur l’importance d’une telle journée, « ouverte à tout le monde, aussi bien aux jeunes qu’aux parents ».

De 8 heures à 16 heures, des ateliers y seront animés par le Fare Tama Hau, Cousin cousines et SOS Suicide, mais aussi la Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse (DPDJ), l’Association polyvalente d’actions judiciaires (Apaj), la Protection judiciaire de la jeunesse (DJJ) et la brigade de santé de l’UPJ. Une conférence débat sera ensuite proposée de 18 h à 21 heures dans la grande salle de réunion de Tarahoi, animée par Pauline Niva, agent de prévention au sein de la Direction de la santé et élue à l’assemblée, Ernest Sin Chan, docteur en psychologie clinique, et Marguerite Serres, psychiatre. « Ils vont notamment parler de la perception de la mort par les Polynésiens, le rapport au suicide, et ce qui se fait actuellement par la psychiatrie en Polynésie », détaille Germaine Vanquin.

En septembre, la semaine de prévention du suicide avait permis à l’association de sensibiliser quelques 200 jeunes durant trois jours d’ateliers. La ligne direct de SOS Suicide est ouverte 7j/7 et 24h/24 au 444 767.