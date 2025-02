Les travaux de l’école 2+2=4 enfin lancés

Après de longs travaux de déconstruction, la première pierre de la nouvelle école 2+2=4 de Punaauia a été officiellement posée ce mardi, en présence du ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia, du tavana Simplicio Lissant et du président du SPCPF Cyril Tetuanui. Le chantier actuel devrait laisser place à une école moderne et écologique, alimentée entre autres par deux citernes d’eau et 95 panneaux solaires. La livraison de cette nouvelle bâtisse est espérée pour la rentrée 2026-2027. Elle comprendra 13 salles de classe modulables et pourra accueillir 300 élèves.

Plus d’infos à venir …