Les urgences se rebiffent

Le service des urgences du CHPF a effectué un débrayage ce mercredi matin. La cause ? La mutation d’une cadre du service d’hospitalisation des urgences qui fait l’unanimité parmi ses collègues, tant par son travail que par ses projets pour améliorer les conditions de travail du personnel des urgences. Si la direction ne change pas d’avis, le personnel est prêt à déposer un préavis de grève.

Nathalie Boivin est cadre au service d’hospitalisation des urgences depuis le mois de mars. Elle a sous sa responsabilité les brancardiers et ambulanciers et visiblement elle fait du bon boulot, à la vue du soutien dont elle bénéficie de la part de ses pairs. Comme le confirme l’une de ses collègues.

« Je suis très soutenue par les agents dont j’avais la responsabilité et cela tient chaud au cœur. On a des relations de confiance et de transparence » assure Nathalie Boivin. Au cœur du problème, sa mutation vers un autre service, alors qu’elle avait des projets pour améliorer les conditions de travail du personnel des urgences.

Une mutation qui ne fait pas que des heureux, comme le confirme Thierry, ambulancier depuis 33 ans. « Nathalie Boivin a plein de projets pour améliorer nos conditions de travail et si la direction ne revient pas sur sa décision, on peut aller jusqu’à un préavis de grève, et après on verra ce qui peut se passer. »