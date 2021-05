Les Vahine no te Matete règnent sur le marché

Décoration des stands, savoir-faire traditionnel, défilé et applaudimètre… C’est au terme d’un concours très complet que les neuf « mamas » participant à cette première élection de miss du marché de Papeete ont été départagées ce matin. Émiline Tumahai, qui tient un stand de vannerie, a endossé la couronne de Vahine no te Matete.

Echarpe tressée, couronne en coquillage, foule de cadeaux et flash des photos… Tout le rituel a été respecté pour ce premier concours de miss organisé entre les mamas du marché ces trois derniers jours. Mercredi, les neuf candidates avaient présenté leur stand, richement décoré à l’occasion de la fête des mères. Cette inspection a constitué « une partie importante de la note finale », précise le jury, qui a aussi prêté beaucoup d’attention à l’épreuve du « savoir-faire traditionnel ». Hier, chacune des commerçantes, toujours sur leur 31, a dû démontré, dans un temps limité ses talents de cuisine, de réalisation de bouquet, en chant, danse ou confection de bijoux.

Mais pour le public, dont une bonne partie brandissait le numéro de sa candidate préférée, le moment le plus attendu restait le défilé. Il a eu lieu ce matin, dans les allées du marché, et sous les yeux du tavana Michel Buillard, de son 9e adjoint en charge du marché Jules Ienfa, de Heinui Le Caill, ou Georges Vanffaut. Un jury présidé par Manouche Lehartel, qui s’est dit « étonnée » par le travail, le talent et l’attention au détail des mamas : « On touche ici à l’âme polynésienne », dit-elle.