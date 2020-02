Les vols Air France de vendredi 31 janvier décalés en raison d’une mauvaise météo

Air France a annoncé des retards de plusieurs heures sur ses vols depuis et vers Los Angeles de ce vendredi et samedi « en raison des mauvaises conditions météorologiques ».

Le vol AF76 en provenance de Paris et Los Angeles, prévu pour arriver demain vendredi à 6h10 , atterrira finalement à 15h40.

Le vol AF 77 à destination de Los Angeles et Paris partira donc vendredi soir à 20h50 (au lieu de 8 h du matin). « Attention, l’enregistrement débutera le vendredi 31 janvier à 17h50 et fermera à 19h50, prévient la compagnie tricolore. Tous les passagers sont invités à se présenter au plus tôt à l’aéroport de Tahiti Faa’a ».

Les passagers arriveront ensuite à 7 heures du matin samedi aux États-Unis, pour réembarquer pour Paris à 9h45. Ce vol AF77 arrivera donc à Paris le dimanche 2 février à 5h30, heure locale. Les rotations d’Air France devraient ensuite reprendre leurs horaires habituels.