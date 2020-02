L’enseignement du chinois dans les établissements publics célèbre son 40e anniversaire

L’enseignement du chinois dans les écoles publiques fête ses 40 années d’existence. Pour marquer cet anniversaire, l’association culturelle Taoli, fondée en 2019, a eu l’idée d’organiser un concours scolaire sur l’art chinois, réservé aux collégiens et lycéens qui étudient le mandarin, et dont la finale se tiendra le 21 mars prochain. L’association est à la recherche de lots pour doter le concours et récompenser ces élèves méritants.

L’association Taoli réunit tous les enseignants de mandarin de Polynésie, explique son fondateur et président, Abner Guilloux.

Plus largement, cette association s’adresse à tous les passionnés de la culture chinoise. « C’est en 1980, au lycée Paul-Gauguin, que le mandarin a été enseigné pour la première fois », rappelle Abner Guilloux.

Taoli organise un grand concours pour fêter cet anniversaire. « Ce concours se déroule sous la forme d’une présentation de talents autour de l’art chinois, aussi bien de la danse, de la musique, que du sport ». Chaque épreuve durera de 3 à 5 minutes. La « créativité » et « l’exemplarité » seront des critères pris en compte par le jury final. Abner Guilloux insiste bien sur le côté éclectique de la compétition : « l’art chinois est pluriel et riche ».

« Le chinois, un élément constitutif » d’une identité

Pour le président de l’association, la langue est « un élément constitutif » d’une identité et d’une culture et « il importe de la préserver ». Abner Guilloux a conscience que l’émergence de la Chine sur la scène mondiale contribue à accroître l’attrait pour la civilisation chinoise, sa culture et surtout sa langue : la Chine est « un pays qui exerce une certaine fascination et attire », dit-il. D’ailleurs, la majorité des candidats de la compétition – 41 au départ – ne sont pas d’origine chinoise, preuve d’un véritable engouement populaire autour la culture chinoise.

La finale se déroulera le samedi 21 mars à l’école philanthropique chinoise. Dans la catégorie des lycéens, le gagnant ou la gagnante remportera un billet d’avion aller-retour à destination de la Chine. À noter, l’association Taoli est à la recherche de de sponsors ainsi que de dons afin de couvrir le financement de ses futurs projets.