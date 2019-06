Samoa : le projet de port chinois qui inquiète le Pacifique

Un plan pour le développement d’un nouveau port sur l’île de Upolu à Samoa, financé par la Chine, est à l’origine d’une controverse grandissante, qui inquiète notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

31,6 milliards de Fcfp pour développer un port à Vaiasu Bay, proche de la capitale, Apia. C’est ce que propose la Chine à Samoa, déjà très endetté. Samoa espère un financement sous forme de subvention et non de prêt.

Le Premier ministre samoan Tuilaepa Malielegaoi avait révélé l’an dernier un plan pour le développement d’un port capable d’accueillir porte-conteneurs, navires de croisière et bateaux de pêche, mais sans révéler la source du financement, et entretenant le mystère sur l’emplacement exact. Un navire hydrographique chinois avait effectué des relevés, et le Premier ministre a annoncé que la Chine aurait exprimé son intérêt si les études de faisabilité étaient concluantes. En février dernier il a également annoncé que Xi Jinping pourrait se rendre à Samoa avant la fin de l’année.

Samoa doit déjà plus de 16 milliards à la Chine

Le Fonds monétaire international a déjà exprimé son inquiétude à propos du niveau d’endettement de Samoa envers la Chine. En 2017, la dette nationale samoane s’élevait à 16,6 milliards de Fcfp, dont 16,2 dus à la Chine. Parmi les projets financés par Pékin à Samoa, que ce soit via des aides directes ou des prêts, on compte déjà le nouvel aéroport international (5,5 milliards de Fcfp), le siège du gouvernement samoan, le ministère de la Justice, le tribunal et le siège de la police, d’importants travaux de l’hôpital national, sans compter de multiples petits projets à fort impact local, comme des bourses universitaires, de l’équipement médical, l’adduction d’eau potable dans certains villages, la fourniture d’ordinateurs portables au parlement local ou encore, le mois dernier, 87 véhicules et du matériel de sport destinés aux Jeux du Pacifique en juillet.

Les analystes australiens s’inquiètent de voir construire ce qui pourrait devenir une base militaire, au cœur du dispositif de défense du Japon, de l’Australie et des États-Unis, et sur les routes commerciales du Pacifique. Le ministre néo-zélandais des Affaires étrangères a déclaré que le projet semblait « massif »pour les besoins samoans, tout en ajoutant : « Samoa est un pays souverain, nous ne leur disons pas ce qu’ils doivent faire ».

Le financement chinois de ports dans les pays en développement est très controversé. L’un des exemples les plus récents est celui du Sri Lanka, qui a dû abandonner le contrôle de ses installations portuaires de Hambatota à la Chine pour 99 ans, lorsque le pays s’est trouvé incapable de payer ses emprunts de développement.