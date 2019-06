Le Bûcher de Moorea, le nouveau roman noir de Patrice Guirao

Adieu l’ambiance humoristique de la série des Al Dorsey, les trois romans policiers situés à Tahiti, parus entre 2009 et 2017 et adaptés à la télévision. Le nouveau roman de Patrice Guirao, Le Bûcher de Moorea, est également le premier d’une série, qui paraît cette fois chez Robert Laffont dans la collection Bête Noire. Mais l’intrigue et les personnages montent d’un cran dans l’angoisse, sans pour autant que Patrice Guirao ne se départisse de son style fluide et souvent drôle, et de son sens du dialogue.

Quatre corps démembrés et calcinés sont retrouvés sur le marae, sur la route du belvedère à Moorea. Quatre meurtres barbares qui semblent suivre un étrange rituel. Lilith, jeune photographe, se retrouve au cœur de l’enquête policière avec son amie Maima, journaliste à La Dépêche de Tahiti. Le roman suit également le parcours sanglant d’un serial killer schizophrène, persuadé d’être l’auteur de plus d’une centaine de crimes parfaits, venu de France pour résoudre sa propre énigme. L’auteur alterne les chapitres sur l’un et l’autre avant que leurs chemins se croisent à Moorea et que soient résolus les mystères des uns et des autres.

Un roman « noir azur »

Patrice Guirao revendique l’expression « noir azur » pour qualifier son roman. Le roman noir azur, écrit-il, « se veut une spécificité de l’insularité pacifique », et entend s’ancrer « dans une approche du monde du point de vue de celui qui vit ce lieu et ses vérités. Il a pour vocation de transmettre une manière de ressentir propres aux îles du Pacifique à travers une forme littéraire connue et commune au reste du monde. » Mission accomplie pour Patrice Guirao qui brosse des personnages plus complexes qu’il n’y paraît : Lilith qui s’interroge sur son père français qu’elle n’a jamais connu, tout autant que sur sa mère qui l’a abandonnée ; son oncle Raymond, dont la simplicité cache une profonde sagesse ; ou encore Maima, dont le crâne abrite une tumeur qui menace sa vie à chaque instant.

Le prochain volume de cette nouvelle série est annoncé pour janvier 2020, sous le titre Les Disparus de Pukatapu .