L’espace scénographique Paul Gauguin prend forme

Une volonté est affichée depuis plusieurs années afin de développer l’attractivité touristique de l’île de Tahiti et notamment des sites touristiques majeurs de la côte sud de l’île. Il est notamment question d’élaborer sur le domaine du Motu Ovini à Papeari un nouvel équipement scénographique dédié à l’œuvre du peintre Paul Gauguin. Le bâtiment devrait s’étendre sur 1600 m² pour une immersion totale dans la vision du peintre. Les travaux sont censés débuter au premier trimestre 2021 pour une livraison prévue en 2023. L’espace scénographique consacré à Paul Gauguin côtoiera le Jardin botanique Harrison Smith et une zone d’activités récréatives.

L’espace scénographique consacré à Paul Gauguin commence à prendre forme. Étant donné l’ampleur de l’opération, la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). Le programme de construction possède deux composantes, technique et muséographique.

Le programme technique prévoit notamment un parking public de 50 places minimum pour véhicules légers et bus, une entrée unique par une passerelle piétonne traversant la forêt de mape, un bâtiment d’environ 1600 m² de surfaces utiles, sur 2 niveaux, desservant l’espace scénographique Gauguin et le Jardin botanique Harrison Smith, regroupant différents services : une buvette, une boutique, des sanitaires publics et des locaux administratifs et techniques. Le programme muséographique prévoit une exposition permanente d’environ 900 m², déroulant un parcours chronologique composé de 7 séquences et proposant un circuit d’une durée moyenne de 45 minutes (en groupe) à 1h30 (en individuel), adapté à tout type de visiteurs.

Le projet retenu se caractérise par une architecture modulaire, inspirée de la forme traditionnelle du hangar à pirogue et utilisant une diversité de matériaux (métal, bois, béton, pandanus), favorisant son intégration dans l’environnement. Le parcours architectural est intimement lié au parcours scénographique : les séquences de la vie de Gauguin sont des boîtes reliées par des passerelles surélevées, dominant le jardin, qui descendent progressivement vers les séquences finales relatives à la postérité et la magie de Gauguin. Le bâtiment décollé du sol dans sa grande majorité permet de libérer en rez-de-chaussée des espaces de libre circulation dans le Jardin botanique, propices à l’organisation d’animations ou événements ponctuels.

Le futur espace scénographique sera ouvert et accueillant, dans un environnement polynésien conçu à taille humaine. Il permettra aussi de mettre en valeur la beauté de la culture et de la nature polynésienne ayant inspiré Paul Gauguin. Le début des travaux est prévu pour le premier trimestre 2021 avec une livraison de l’espace scénographique programmée pour le premier trimestre 2023.

