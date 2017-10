L’Etat coupe déjà l’équivalent fonds vert pour le fenua

A peine créé, « l’équivalent fonds vert » promis à la Polynésie par François Hollande et inscrit dans l’Accord de l’Elysée ne sera pas alimenté pour 2018. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé la nouvelle lundi soir en commission élargie à l’Assemblée Nationale. La député Maina Sage dénonce une « l’incohérence » avec les discours d’Emmanuel Macron.

Moins d’un an après sa création et à peine quatre mois après avoir délivré ses premiers financements, « l’équivalent fonds vert », promis et créé par François Hollande, ne sera pas abondé en 2018. Lundi soir en commission élargie à l’Assemblée Nationale, la ministre des Outre-mer a confirmé que le fonds ne serait pas alimenté dans le budget 2018. Selon la ministre, ce fonds ne peut pas « être alimenté que par le ministère de l’Outre-mer » et il faudra notamment faire participer le ministère de la Transition énergétique pour le faire re-fonctionner. La ministre a également tenté de minimiser cette décision en indiquant que les projets financés par « l’équivalent fonds vert » pourraient être pris en charge par la Caisse des dépôts et consignation (CDC).

La député polynésienne, Maina Sage, a vivement réagi en dénonçant une décision en « incohérence » avec le discours porté par le Président Emmanuel Macron sur le climat.

« L’équivalent fonds vert » avait été promis par le Président François Hollande lors de sa visite en Polynésie en 2016, pour pallier l’impossibilité pour le Pays de prétendre au Fonds vert pour le climat de l’ONU. Concrètement ce fonds permet à la Polynésie, à Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie de financer des prêts à taux zéro auprès de l’Agence française de développement (AFD) pour des projets permettant de lutter contre les changements climatiques.

« L’équivalent fonds vert » a été inscrit dans l’Accord de l’Elysée et officiellement créé fin 2016. Il a néanmoins fallu attendre juillet 2017 pour que les premiers 835 millions de Fcfp ne soient débloqués pour financer des projets en Polynésie française. Le 11 septembre dernier, lors de sa visite officielle en Polynésie française, le secrétaire d’Etat à la Transition énergétique, Sébastien Lecornu, rappelait encore que « la Polynésie française peut d’ores et déjà bénéficier du fonds vert ». Deux mois plus tard, l’annonce de la ministre des Outre-mer de couper le robinet est une très mauvaise surprise pour le Pays.