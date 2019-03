« L’Europe est un atout pour la Polynésie »

La ministre de Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée jeudi soir pour une visite éclair en Polynésie où elle participera vendredi au Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union Européenne. « Il est important que les soutiens de l’Europe soient maintenus » a déclaré la ministre à son arrivée, évoquant également le dossier du nucléaire sur lequel elle affirme : « avec le président Fritch, nous avançons ».

La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée jeudi soir pour sa courte visite en Polynésie française d’où elle repartira samedi matin en direction de Wallis et Futuna. Accueillie par une courte délégation officielle principalement constituée du président Edouard Fritch, du président de l’assemblée Gaston Tong Sang, et du haut-commissaire René Bidal, la ministre a prononcé quelques mots à sa sortie de l’aéroport. Elle est revenue sur l’importance de l’Europe et du Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne auquel elle doit participer vendredi.

Attendue sur le sujet du nucléaire, notamment par le Tavini et l’Association 193, la ministre a estimé qu’elle « avançait » sur ce sujet avec Edouard Fritch.

Annick Girardin participera vendredi au Forum des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne au Sofitel de Punaauia. Elle y tiendra une conférence de presse en fin de journée à 17h20.