Tahiti et Wallis veulent plus de coopération

Le président de l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, David Vergé, et le président de la Polynésie, Edouard Fritch. © Présidence

La Polynésie française et Wallis et Futuna ont signé mercredi à la présidence une convention pour développer la coopération bilatérale entre les deux territoires. Des conventions « sectorielles » seront mises en place dans les ressources primaires, le tourisme, la culture, l’environnement, l’énergie et les transports.

La Polynésie française renforce ses relations bilatérales avec Wallis et Futuna. Une « convention décentralisée » a été signée mercredi soir à la présidence par le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, le président de l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, David Vergé, et le secrétaire général des îles Wallis et Futuna, représentant de l’État français, Christophe Lotigié.

Selon le communiqué de la Présidence, cette convention a pour objectif le « développement économique, social et culturel entre la Polynésie française et le territoire des îles Wallis-et-Futuna ». Elle identifie six secteurs stratégiques en commun : les ressources primaires, le tourisme, la culture, l’environnement, l’énergie et les transports maritimes et aériens.

Dans chacun de ces domaines, des « conventions particulières d’application » seront mises en place. « La prochaine étape verra la concrétisation entre nos ministères et services techniques des conventions d’application sectorielles prévues par notre accord », a dit Édouard Fritch en signant le texte mercredi.