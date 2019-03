L’Octa rend hommage aux victimes du crash d’Air Moorea

Dans le cadre des rencontres Pays et territoires d’Outre-mer et Union Européenne organisées cette semaine en Polynésie, le président Edouard Fritch, le haut-commissaire, René Bidal, et le commissaire européen, Neven Mimica, se sont rendus jeudi à Moorea pour un atelier, des visites de terrain mais aussi un hommage aux disparus du crashs d’Air Moorea le 9 août 2007.

Dans le cadre des rencontres Pays et territoires d’Outre-mer et Union Européenne organisées cette semaine, en Polynésie française, la 17ème Conférence ministérielle l’Octa, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, s’est rendu, jeudi à Moorea, en compagnie du Commissaire européen, Neven Mimica, arrivé la veille au soir à Tahiti, et du haut-commissaire, René Bidal. Journée qui s’est ouverte par une cérémonie en hommage aux vingt victimes du crash d’Air Moorea survenu le 9 août 2007 au Belvédère To’a Tea à Moorea.

Puis la visite sur l’île sœur s’est poursuivi par un atelier de travail intitulé « le développement durable au travers de la coopération régionale ». L’objectif de cet atelier était de mettre en lumière l’importance de l’approche régionale pour le développement durable. Cet atelier devait permettre de présenter différentes perspectives, dont des exemples concrets d’Organisations Régionales du Pacifique et des Caraïbes ainsi que de l’UE. Il avait pour but l’échange d’expériences et le partage d’enseignements, avec une réflexion sur les futures opportunités de coopération régionale.

Dans l’après-midi, des visites de terrain étaient prévues notamment pour le parcours ethnobotanique et le parcours santé d’Opunohu, (programme régional du 10ème FED, Fonds européen de développement, et programme Integre).

D’après communiqué.