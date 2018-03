L’hommage au colonel Arnaud Beltrame au fenua

Le haut-commissaire, René Bidal, et le commandant de la gendarmerie en Polynésie française, le colonel Frédéric Boudier, ont rendu hommage jeudi en fin de matinée au colonel de gendarmerie, Arnaud Beltrame, mort en service dans un acte héroïque lors de l’attaque terroriste à Trèbes vendredi 23 mars dernier. Le président du Pays, Edouard Fritch, le maire de Papeete, Michel Buillard, et les députés, Nicole Sanquer et Moetai Brotherson, ont participé à l’hommage.