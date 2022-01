L’hôpital plus mobilisé par la grippe que par Omicron

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue d’augmenter : 195 durant les dernières 48 heures. Le nombre de cas actifs est en hausse atteignant 325 mais aucune hospitalisation ni aucun décès n’est à déplorer. En revanche 32 patient sont hospitalisés à cause de l’épidémie de grippe A.

Le dernier point épidémiologique affiche 195 nouveaux cas détectés les dernières 48 heures. Aucune hospitalisation ni aucun décès ne sont à déplorer ce mercredi. Dans le même temps, un bulletin des autorités sanitaires comptabilise un total de 510 cas la semaine dernière, dont 292 contaminations locales. Ces cas se trouvent très majoritairement à Tahiti mais le virus circule aussi dans les îles : 6 à Raiatea, 5 à Moorea, 5 à Bora-Bora, 5 à Hiva Oa, 2 à Tahaa, 1 à Huahine, 1 à Tubuaï et 1 à Rurutu. La plateforme Covid note aussi que les cas concernent majoritairement les 20-39 ans, pour 42% et les 40-59 ans pour 27%. Par ailleurs, près de 14% de ces cas ont été identifiés comme « appartenant au milieu scolaire », et 26,7% de ces cas du milieu scolaire comme des cas importés. Et à la marge, 42 cas étaient localisés dans l’équipage d’un navire – non identifié par les autorités – et ont été confinés à bord.

Vaccination à la Présidence demain et Vendredi puis à Taravao ce samedi

La vaccination elle, se poursuit avec désormais plus des trois quarts des Polynésiens de plus de 12 ans qui ont reçu deux doses. Compte tenu du l’affluence à Mahina, Pirae, au kiosque de Paofai ou à Faa’a, la présidence a rouvert son vaccinodrome depuis ce matin. Il sera ouvert jusqu’à 15 heures demain, jusqu’à 14 heures vendredi et se déplacera à Taravao ce samedi 22 janvier de 8 heures à 15 heures au centre Teaputa, près de la gendarmerie.

La grippe A est toujours là

Omicron continue de circuler en Polynésie française mais pas seulement. L’épidémie de grippe A qui a cours actuellement inquiète aussi les médecins. Et pour cause, elle engendre actuellement davantage d’hospitalisations : 32 patients dont « quelques cas pédiatriques graves » sont pris en charge au CHPF. Très loin, toutefois Là aussi, la vaccination est une bonne façon de se protéger du virus, notamment pour les plus fragiles : le vaccin contre la grippe est proposé dans les vaccinodromes et centres communaux.