L’hymne des élèves de Bora Bora pour la Déclaration européenne des droits de la planète et du vivant

Mercredi au Parlement européen à Strasbourg, la Déclaration européenne des droits de la planète et du vivant a été remise aux députés européens. Une déclaration rédigé par des élèves de toute la planète et notamment les collégiens de Bora Bora.

310 enfants de 13 pays différents ont participé ces derniers mois avec leurs professeurs à la rédaction d’une déclaration européenne des droits de la planète et du vivant. Elle évoque notamment l’importance de préserver la diversité des espèces, de protéger les ressources en eau, ou encore d’être représenter en justice contre d’importantes pollutions. Parmi ces élèves, une quarantaine de collégiens de Bora Bora ont travaillé avec leur professeur de SVT, Tehani Maueau à l’écriture et la composition d’un hymne « Nous, enfants de l’Océan ». La déclaration et l’hymne ont été remis et présentés mercredi au président du Parlement européen, David Sassoli, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, à Strasbourg au Parlement européen. La Polynésie, sollicitée par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, y était représentée par la secrétaire générale de l’Assemblée de Polynésie, Jeanne Santini, également secrétaire administrative de la section Polynésie française à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

L’initiative part du Lobby de Poissy, une association environnementale d’une quinzaine d’élèves de CM2. Le lobby a été invité par l’eurodéputé du Nord, Karima Delli, à présenter leur déclaration au Parlement européen.

L’Europe devient ainsi le premier continent à déclarer l’urgence climatique. La déclaration, traduite en 24 langues, sera également présentée à la COP 25.