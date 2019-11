Tahiti toujours en pole pour les JO de surf

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif L’Équipe affirme que le Comité d’organisation des Jeux devrait présenter au CIO dès la semaine prochaine un rapport qui place le site polynésien loin devant les autres pour accueillir le surf aux Jeux olympiques de 2024. L’officialisation pourrait avoir lieu le 12 décembre.

Si aucune décision officielle n’est prise à l’heure actuelle, le dossier de candidature de Tahiti a franchi une nouvelle étape. Selon les sources de L’Équipe, le COJO (comité d’organisation des Jeux olympiques) présidé par Tony Estanguet, va présenter au comité exécutif du Comité international olympique un dossier indiquant que Tahiti présente les meilleurs atouts sur le plan sportif et sur celui de l’expérience des athlètes. Il est également précisé que problèmes concernant l’empreinte carbone ne sont pas des obstacles insurmontables.

Tahiti est en concurrence avec Lacanau, La Torche, Biarritz et le triumvirat Hossegor-Capbreton-Seignosse. Thomas Bach,le président du CIO, a toujours indiqué qu’à dossier de candidature égal, le site le plus proche serait favorisé, mais Tahiti se détacherait nettement des autres. Deux dates restent cruciales avant une éventuelle officialisation. La commission exécutive du CIO se réunit à Lausanne (Suisse) du 3 au 5 décembre pour examiner les dossiers. Enfin le 12 décembre, le conseil d’administration du COJO va se réunir pour voter et pourrait officialiser la candidature de Tahiti. Si rien n’est jamais certain, il est légitime de penser que Thomas Bach aurait calmé les ardeurs parisiennes depuis longtemps s’il était farouchement opposé à l’intronisation de Tahiti comme site olympique des épreuves de surf aux JO de 2024.