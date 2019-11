Lorsque le Hura Tapairu permet aux lycéens de « s’épanouir » 

Les élèves de l’internat du lycée polyvalent de Taravao ont participé au Hura Tapairu. Une expérience qui les a aidés « à avoir plus confiance en eux » et à « s’épanouir ».

Mercredi soir plusieurs danseuses et danseurs de différents groupes et écoles de danse ont foulé la scène de La Maison de la culture dans le cadre de la 15e édition du Hura Tapairu. Mais avant que le spectacle ne débute, le ministre de la Culture Heremonana Maamaatuaiahutapu, la directrice de TFTN Hinatea Ahnne et le jury ont soufflé les 15 bougies de cette manifestation.

« La réussite » est le thème choisi par les élèves de l’internat du lycée polyvalent de Taravao qui composent le groupe « Tamari’i na ta’a motu e pae ». C’est la quatrième année consécutive que les lycéens participent à cet événement et Gerry Picard, surveillant à l’internat, se souvient encore de leurs débuts où ils étaient très peu nombreux.

Gabrielle, une lycéenne, a décidé de participer cette année et pense déjà remonter sur scène en 2020, même si pour cela il faut souffrir pendant les répétitions. Elle n’a retenu finalement que le plaisir d’avoir partagé sa passion avec toutes les personnes présentes.

Mateata Tau, surveillante, assure que depuis les répétitions jusqu’à leur montée sur scène pour le Hura Tapairu, ces élèves ont renforcé leur cohésion et le sentiment de former une famille.