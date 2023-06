L’initiative Kiwa vient en aide à l’eau de Anaa et aux oiseaux de Ua Huka

L’Initiative Kiwa, qui vise à soutenir des projets de « résilience » des îles face aux changements climatiques, va financer deux associations polynésiennes. Pu tahi haga no ganaa, qui veut œuvrer pour la préservation de la ressource en eau à Anaa, et Vaiku’a i te manu o Ua Huka, qui cherche à renforcer la biosécurité et la préservation des oiseaux des Marquises, vont recevoir respectivement 11,4 et 10,5 millions de francs.

L’association Pu tahi haga no ganaa de Anaa va pouvoir mener son étude sur la ressource en eau de l’atoll pour mieux anticiper sa protection et les enjeux à moyen et long terme. Et l’association Vaiku’a i te manu o Ua Huka pourra renforcer son équipe de biosécurité pour protéger les deux oiseaux endémiques de l’île des Marquises et restaurer quatre hectares de forêts. Les deux collectifs ont été choisis par l’Initiative Kiwa, un dispositif régional géré par l’Agence française de développement et financé par elle, l’Europe, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. L’idée est de proposer un soutien financier et de l’assistance technique à des projets renforçant la résilience des îles du Pacifique au changement climatique.

Protéger la ressource en eau de Anaa

Côté Anaa, l’association a obtenu 11,4 millions de francs. Joana et Maxime Hauata ne s’attendaient pas à être lauréats. « On a toujours voulu faire une étude sur la dynamique hydraulique de l’atoll de Anaa mais on ne trouvait pas de financement. Nous avons répondu à l’appel à projets de l’initiative Kiwa car c’était l’occasion d’avoir enfin des financements pour mener cette étude », explique Joana Hauata, secrétaire de l’association. Des actions de restauration de la forêt naturelle dégradée de la zone de conservation prioritaire de Tukuhora ont également été engagées afin de préserver la ressource en eau de ce même village. Car les deux sont liés : forêt et eau. « La forêt primaire se développe sur les formations coralliennes, appelées les heo. Il y a des grottes qui contiennent des bassins d’eau douce et nous allons pouvoir connaitre scientifiquement cette ressource. Et peut-être proposer une gestion raisonnée de cette eau à la gouvernance locale de l’île. »

Protéger les oiseaux endémiques de Ua Huka

Du côté des Marquises, c’est également une joie de recevoir le soutien de l’Initiative Kiwa pour Chloé Brown, chargée de projets pour l’association Vaiku’a i te manu o Ua Huka dont le nom signifie « préserver les oiseaux de Ua Huka ». L’objectif de l’association est la préservation de deux oiseaux endémiques en danger critique d’extinction : le pihiti, la perruche bleue aussi appelée Lori ultramarin, et le Pati’oti’o, le monarque iphis. Un premier chien détecteur de rat a été installé sur l’île, une des trois îles polynésiennes encore indemnes du rat noir, et des projets de reboisement ont également été lancés. « Le dernier comptage remonte à 20 ans pour le pihiti avec 1 000 à 2 000 individus répertoriés. Pour le monarque, il n’y jamais eu de comptage par manque de financements mais une estimation donnait 500 individus. Mais aujourd’hui nous sommes certains que les populations ont diminués car la forêt a diminué. Moins d’habitat dit moins d’oiseaux », explique Chloé Brown. L’aide financière de 10,5 millions de francs va donc permettre à l’association de poursuivre ses actions et d’obtenir un deuxième chien détecteur de rats noirs, qui sera le bienvenu car un deuxième quai est en construction sur l’île.