L’inventaire pro-décolonisation du clan indépendantiste

Du côté des indépendantistes, plusieurs personnalités se sont succédé mardi devant la quatrième commission de l’ONU à New York. Les thèmes du nucléaire, des terres rares et les questions traitant de l’autonomie ont été abordées dans des considérations bien différentes de celles du président Edouard Fritch quelques minutes plus tôt.

Le leader indépendantiste, Oscar Temaru, accompagné d’une dizaine de personnes, s’est lui aussi rendu à New York au siège de l’ONU mardi. Plusieurs thèmes ont été abordés devant la quatrième commission. Ils ont été répartis entre tous les interlocuteurs. L’élue UPLD, Minarii Galenon, a évoqué le nucléaire au fenua et ses bouleversements économiques et maladies radio-induites, qu’elle qualifie de « crime contre l’humanité ». L’élue a dénoncé l’Accord de l’Elysée qui ne prend pas en compte, selon elle, les conséquences et les dégâts environnementaux dus aux essais nucléaires, ni le nettoyage des déchets radioactifs encore présents sur certains sites à Moruroa.

L’élue Eliane Tevahitua a défendu l’idée de la décolonisation, considérant que la Polynésie française offrait « une illusion d’une autonomie ». Pour illustrer son discours, elle a mis en avant les différentes modifications du mode de scrutin opérées par l’Etat avant chaque élections pour que les partis autonomistes restent au pouvoir, avec l’exemple de la prime majoritaire à l’assemblée.

Tetuahau Temaru, le fils d’Oscar Temaru et adjoint à la mairie de Faa’a, a fait état de la richesse des ressources marines au fond des océans. Il affirme ne pas comprendre que l’Etat français puisse contrôler l’exploration et l’exploitation de ressources stratégiques.