Louis Wane envisage de racheter Tahiti Nui Travel

Le patron du groupe Wane, des magasins Carrefour et de plusieurs hôtels polynésiens a fait une demande auprès de l’Autorité polynésienne de la concurrence pour le rachat de l’agence de voyage Tahiti Nui Travel. Il s’agit d’une des pièces maîtresses du groupe constitué par Frederick Grey en Polynésie et que l’homme d’affaires solde peu à peu depuis début 2020.

L’Autorité olynésienne de la concurrence a annoncé ce lundi qu’elle allait étudier un nouveau projet de concentration dans le domaine touristique. Louis Wane, déjà propriétaire de plusieurs hôtels en Polynésie, envisage de racheter l’intégralité du capital de Tahiti Nui Travel, la plus importante agence de voyage du fenua. La société et ses filiales appartiennent depuis 2016 à l’homme d’affaires samoan Frederick Grey. C’est à cette époque que son groupe, déjà très présent dans le domaine du tourisme et de l’immobilier dans le Pacifique, avait multiplié les achats d’hôtels au fenua (l’ex-Méridien de Punaauia, devenu « Tahiti Ia Ora Beach Resort – Managed by Sofitel », le Sofitel Ia Ora Moorea, les deux Sofitel de Bora Bora, le Manava Beach Resort de Moorea) et s’était même, un temps, intéressé au projet du Village Tahitien. Les problèmes financiers du groupe puis la crise Covid, qui a touché de plein fouet le secteur touristique, et notamment Tahiti Nui Travel, l’ont poussé à mettre en vente ses actifs polynésiens.

D’une concentration à une autre

Début 2020, le Manava de Moorea était cédé à la société South Pacific Management, Louis Wane avait lui-même racheté, quelques mois plus tard, le Sofitel Ia Ora Moorea. Les deux Sofitel de Bora Bora sont, eux, fermés (depuis 2019 pour le Marara, et depuis mars 2020 pour le Private Island – et en vente, comme l’ex Méridien de Punaauia, déclaré en cessation de paiement en fin d’année dernière, qui intéresserait des investisseurs américains. Tahiti Nui Travel, un des fleurons du groupe, fait partie des entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire : Fred Grey avait dû y réinjecter 250 millions de francs pour éviter la liquidation en mai 2020.

Il s’agira pour l’Autorité de la concurrence de savoir si la prise de contrôle de TNT par Louis Wane ne serait pas de nature à porter atteinte au secteur. Le patron de Carrefour en Polynésie s’est constitué, au travers de ses deux 5-étoiles de Bora Bora, du Hilton Tahiti, récemment rouvert, et de deux hôtels des Tuamotu, un des principaux pôles hôteliers de Polynésie. En 2016, le groupe Grey avait, de la même façon, été averti qu’il ne devait pas peser dans l’activité de l’agence pour remplir prioritairement ses hôtels. L’APC rappelle que les observations et commentaires sur ce rachat peuvent lui être adressés, avant le 22 avril via le mail [email protected]