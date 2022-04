Oscar Temaru toujours pro-abstention au second tour

Oscar Temaru et le Tavini appellent les électeurs polynésiens à s’abstenir au second tour de l’élection présidentielle. Voter le 23 avril, selon le Tavini, est « une sorte de prostitution intellectuelle ».

Dans un communiqué diffusé ce lundi, Oscar Temaru et son parti l’affirment à nouveau : « L’abstention reste une arme politique. (..) Elle représente une infime partie de l’expression du droit de souveraineté du peuple polynésien. » Pour le Tavini, l’abstention record au premier tour – 69,1% sur l’ensemble de la Polynésie, 78,5% à Faa’a, 84,3% à Papara – « exprime le souhait d’un nombre de plus en plus important de la population et aussi celui d’une large majorité, encore hélas silencieuse, d’une accession pacifique et raisonnée de notre pays à la pleine souveraineté. »

Oscar Temaru, comme il l’avait fait lors de sa conférence de presse avant le 1er tour, axe son opposition à la participation au scrutin sur la volonté de de pas laisser à l’État français le « pactole » des richesses sous-marines de la zone économique exclusive polynésienne. « Nous ne sommes pas à vendre, notre peuple mérite mieux », répète-t-il.

Il fut un temps où Oscar Temaru accusait les Polynésiens hésitants devant la perspective de l’indépendance de souffrir du syndrome de Stockholm, qui fait basculer les otages dans le camp de leurs ravisseurs. Il franchit à présent le cap de l’insulte : « Voter pour l’un des deux candidats en lice, c’est persévérer dans une sorte de prostitution intellectuelle et politique qui n’ouvre la voie qu’à des compromissions et de la corruption à grande échelle. » Il devra, pour les élections législatives et territoriales, expliquer aux électeurs en quoi ces prochains rendez-vous seraient fondamentalement différents sur ce plan.

Le député Moetai Brotherson, qui est candidat à sa propre succession aux élections de juin prochain, a une approche un peu plus subtile développée sur les réseaux sociaux. Après le constat que les électeurs polynésiens, par leur nombre, n’ont aucune influence sur le résultat de l’élection présidentielle, il regrette toutefois que Jean-Luc Mélenchon soit disqualifié, alors qu’il « a fait la meilleure campagne possible avec le meilleur programme possible ». Il est persuadé qu’Emmanuel Macron l’emportera, mais que ne devant pas se soucier de réélection, il ne se souciera pas non plus des Polynésiens, sauf à leur refuser l’émancipation car « sans les outre-mer, la France est la Belgique. » Mais il met aussi en garde les électeurs bleu ciel qui seraient tentés par l’extrême-droite, pour qui la Polynésie est « une possession dont ils n’ont aucune envie de se séparer. » Ou comment prôner l’abstention, mais sans engueuler les électeurs.