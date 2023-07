L’université parle stratégie avec le gouvernement

L’Université de la Polynésie française accueillait ce matin le président du gouvernement, Moetai brotherson et certains de ses ministres au sein de son nouveau pôle de recherche. Objectif : présenter les deux grands projets Narua et Nahiti aux autorités et mieux les impliquer dans la vie du campus. Le président de l’UPF, Patrick Capolsini a vu dans le programme du Tavini plusieurs idées qui permettront de mieux » travailler ensemble ».

Impliquer le gouvernement dans les projets de l’UPF. C’est le souhait du président de l’Université de la Polynésie française qui veut « faire matcher » les projets de l’établissement à l’action du nouveau gouvernement. Pour établir le dialogue, une présentation de la stratégie de l’UPF a été faite ce jeudi au président du gouvernement, Moetai Brotherson, certains de ses ministres et chefs d’administrations ainsi qu’ à des élus de l’assemblée.

Une stratégie ambitieuse qui s’articule autour deux grands projets aussi soutenus par l’État : Nahiti, qui cherche à structurer le secteur de l’innovation en Polynésie et Narua qui doit faire évoluer l’offre de formation de l’établissement, avec plus de transdisciplinarité, plus de lien à l’écosystème territorial, plus d’adaptation aux besoins et aux défis du fenua. Un programme qui implique déjà le pays et où il est question de la mise en place de formations autour du tourisme, de la mer et de la transition environnementale mais aussi de la transformation de certaines formations existantes avec de l’intégration de nouveaux enseignements. Le président de l’UPF, Patrick Capolsini, précise aussi « qu’il y aura plus de professionnalisation et de stage en entreprise » :

L’UPF a aussi évoqué son projet baptisé « archipel connecté », un dispositif qui veut offrir aux jeunes des îles la possibilité de suivre un cursus à distance. La présentation a ensuite laissé place aux échanges sur la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Des échanges, point d’orgue de cette rencontre. Une démarche tournée vers l’avenir selon Patrick Capolsini qui souhaite voir le gouvernement s’impliquer dans les projets du campus. « On veut leur demander de réfléchir avec nous, à comment décliner ces projets, comment les faire avancer et comment les adapter au mieux à la Polynésie », précise encore le représentant de l’UPF qui a détecté « plusieurs portes d’entrée » dans le programme porté par le Tavini.

Beaucoup de nouveautés donc qui vont se mettre en place progressivement puisque la nouvelle stratégie s’étale sur les huit prochaines années. La nouvelle carte de formation de l’UPF sera disponible à partir de la rentrée 2024.