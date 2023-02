Lutte contre la filariose : une nouvelle campagne cible Huahine et les Gambier

Une nouvelle campagne de distribution de traitement contre la filariose est programmée du 20 février au 25 mars 2023 auprès de l’ensemble des populations de Huahine et l’archipel des Gambier.

La filariose lymphatique est une maladie parasitaire qui est depuis plusieurs années dans le collimateur de la Direction de la santé de Polynésie française. Une campagne de traitement pour l’éradiquer est lancée. Communément appelée éléphantiasis, cette maladie tropicale se déclenche lorsque les parasites filaires responsables de la maladie sont transmis à l’homme par des moustiques. Cette infection altère le système lymphatique et peut entraîner une augmentation anormale du volume de certaines parties du corps, donnant lieu à des douleurs, un handicap sévère et une stigmatisation sociale.

Depuis 2015, des enquêtes de surveillance sont faites régulièrement auprès de la population et des élèves de CP et CE1 afin de détecter une transmission récente et de prévenir la ré-émergence de la maladie.

Le bilan des dernières enquêtes de surveillance a permis de définir une stratégie de lutte contre la filariose adaptée à la situation dans chaque archipel de Polynésie française :

Pour Tahiti, Moorea-Maiao, l’archipel des Australes, les Marquises nord et l’archipel des Tuamotu, les interventions auprès de la population sont interrompues après trois enquêtes consécutives sur ces localisations dont les résultats ont été satisfaisants (selon les normes de l’OMS). Il n’y a donc pas lieu de reprendre une campagne de traitement de masse.

Pour les Iles Sous-le-Vent (hors Huahine) et les Marquises sud, la dernière enquête réalisée en 2022 a également montré des résultats satisfaisants. Cependant, afin de confirmer ces premiers résultats, une surveillance systématique de la population est maintenue sans reprendre de campagne de traitement de masse.

En revanche, Huahine et l’archipel des Gambier, sont des zones de circulation de la filariose et de ce fait, une campagne de distribution de traitement à l’ensemble des populations de ces 2 zones, va être organisée entre le 20 février et le 25 mars 2023.

Les personnes qui séjourneraient plus de trois mois dans une zone de circulation de la filariose (Huahine et les Gambier) et/ou qui ont été en contact avéré avec une personne porteuse de filaires sont invitées à se rapprocher de leur médecin traitant ou de la structure de santé proche de chez elles.

Avec communiqué.