George Clooney va réaliser le remake américain du « Bureau des légendes »

La chaine payante américaine Showtime a confirmé qu’elle avait donné son feu vert à George Clooney pour la réalisation et la coproduction d’une première saison de « The Department », un remake de la série française d’espionnage « Le Bureau des légendes ». Côté français, un « prequel » de la série serait en préparation.

L’acteur et réalisateur George Clooney va coproduire et mettre en scène le remake américain de la série française Le Bureau des légendes, rebaptisée The Department, ont annoncé lundi Showtime et les producteurs français de la version originale, qui sont associés dans le projet. Transposée dans le monde des services secrets américains et un contexte géopolitique plus récent, la série va « puiser largement dans les témoignages d’anciens agents de la CIA », ont déclaré les promoteurs du projet. Le président de Showtime a indiqué que la série s’inscrira dans la continuité de Homeland, qui « avait permis un regain d’intérêt pour les séries d’espionnage ».

La série phare de Canal+, qui a couru sur 5 saisons de 2015 à 2020, a été vendue dans plus de 100 pays et louée par la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) elle-même pour son réalisme (et pour avoir provoqué un regain de candidatures). Créée par Éric Rochant, avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal, Le Bureau des légendes décrivait la vie quotidienne et les missions des responsables d’agents infiltrés. Aucun nom n’a encore été avancé pour le rôle principal de la version US.

En France, selon L’Opinion, Canal+ travaille sur un « prequel » du Bureau des légendes, centré sur le Bureau central de renseignement et d’action créé par le général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale.