Retraite : deux rassemblements pour un même combat

Une cinquantaine de personnes se sont réunies ce mardi au niveau du monument aux morts pour exprimer leur opposition à la réforme des retraites. La CSTP-FO et la FSU se sont installées d’un côté de l’édifice et l’UNSA de l’autre. Au programme un sit-in pour les uns, et un dépôt de gerbe pour les autres.

Dans la continuité du mouvement national contre la réforme des retraites l’intersyndicale des fonctionnaires du fenua a encore une fois relayé l’appel à la mobilisation. Ce matin pas de marche, mais seulement une cinquantaine de personnes rassemblées devant le monument aux morts. Un regroupement dans une ambiance « bon enfant » avec plus de monde du côté de la CSTP-FO et de la FSU qui ont clairement appelé leurs sympathisants à la grève. « Par solidarité, c’est de notre devoir de se mobiliser sur un mouvement de grève, explique Maheanuu Routhier, secrétaire général de la FNEC-FPFO. On ne peut pas attendre qu’ils réussissent à avoir gain de cause en métropole. »

Du côté de l’UNSA qui est le syndicat majoritaire dans l’éducation et la fonction publique, ils étaient pour une fois beaucoup moins nombreux. La fédération avait décidé de laisser le choix à ses membres de faire grève ou pas. Une manière de respecter les salariés en difficulté, selon Diana Yieng Kow. Seuls les secrétaires généraux se sont donc réunis ce matin pour déposer une gerbe devant le monument aux morts. « Pour nous, c’était symbolique de manifester notre présence », précise Diana Yieng Kow.

Au total, cette grève du 7 février aura mobilisé deux fois moins de fonctionnaires issus de l’éducation, selon la présidence le mouvement a été suivi à hauteur de 22.06%. Ce samedi, l’intersyndicale, UNSA compris, appellent à un grand rassemblement sur l’avenue Pouvanaa a Oopa qui devrait être bloquée au moins la matinée. Une occasion de se retrouver pour dire non mais aussi de s’informer sur les détails du combat contre cette reforme des retraites.