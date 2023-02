Le Comité d’orientation stratégique et de développement agricole s’est retrouvé pour faire le point sur la mise en œuvre du schéma directeur adopté par la Polynésie en 2021. Ils ont ainsi évalué les projets et réorienté certains choix. Et découvert une spécialité culinaire des Australes au cours du déjeuner.

L’heure est au bilan pour les membres du Comité d’orientation stratégique et de développement agricole (COSDA) du fenua. Cette première rencontre organisée deux ans après l’adoption du Schéma directeur de l’agriculture est l’occasion pour les professionnels et les différents services du Pays, comme les Affaires économiques ou la Biosécurité, d’échanger autour des sujets agricoles et des programmes qui y sont attachés. Une stratégie apolitique qui vise « à faire progresser individuellement les filières » mais surtout « à rendre plus visible l’agriculture et des produits locaux dans notre société« , précise le ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha.

Porté par des référents dans des filières telles que le bois, le maraîchage, l’apiculture, l’élevage, le bio ou encore celle des fruits et légumes, le COSDA a ainsi pu évaluer la réalisation des projets lancé en 2021 et réorienter les choix qui ont été pris depuis l’adoption du schéma. « Il ne s’agissait pas de refaire le schéma directeur ni de redébattre de tout ça, explique Philippe Couraud, directeur de la DAG. Mais de faire un point d’avancement de ce qui a été fait et de voir les principaux problèmes vécus par les agriculteurs. »

Au final, ce sont des problématiques assez classiques qui ont été relevées notamment sur la concurrence entre les produits locaux et importés, le prix des intrants (alimentation animale, gazole …) mais aussi le foncier, les formations ou encore le coût de la main d’œuvre. Pour les professionnels comme Dylan Sangue, éleveur avicole, c’est également une manière d’être rassuré et de revendiquer davantage « d’actions concrètes« .

Ce schéma directeur comporte plus 300 actions qui doivent permettre, à l’horizon 2030, d’alimenter la population de façon saine, équitable et durable. À ce jour, plus de 68 % d’entre elles sont déjà mises en œuvre ; un peu plus de 6% sont achevées et 5% rencontrent des difficultés. En termes financiers, sur 2022, 6 milliards de francs ont ainsi été alloués dans le cadre de ces actions.