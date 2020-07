M… Musique, Micro, Mosimann

C’est un événement incontournable pour les fans de musique et de house que propose Pulse Event. Radio1 et Tiare FM sont partenaires de l’événement. À l’occasion du dernier week-end avant la rentrée, le Manava Suite Resort Tahiti se transformera en salle de concert pour accueillir le DJ franco suisse Mosimann !

Mosimann connait bien Tahiti, c’est la seconde fois que Radio 1 et Pulse Event, anciennement Feel 2 Live, l’invitent à mixer au fenua. Depuis dix ans, Quentin Mosimann fait partie du paysage musical francophone, par ses prestations en TV, et notamment comme ex-juré dans The Voice Belgique, mais également via ses DJ sets enflammés en faisant le show. Producteur, DJ et chanteur… Mosimann est ce qu’on peut appeler un artiste complet. Le DJ était venu une première fois en Polynésie en 2015 à l’occasion de la 2ème édition du Tahiti Music Land. Pour lui, revenir à Tahiti était une évidence. « 2015 c’était trop loin, l’ambiance polynésienne me manquait » .

Une influence musicale hétérogène

Le Style Mosimann, c’est un mélange de plusieurs inspirations artistiques : Jean-Michel Jarre, Daft Punk, ou encore Laurent Garnier, autant d’artistes qui inspirent depuis de nombreuses années le DJ franco-suisse. Mosimann allie avec succès les genres entre électro, jazzet variété. Pour lui ce mélange des genres est une nécessité. « Se nourrir de toutes ces musiques est une nécessité pour moi, mélanger les genres permet de donner quelque chose de plus authentique » .

Concernant ses futurs projets, il prépare justement un nouvel album. Un projet pop électronique, dans la lignée de M83, Emmit Fenn, French79 ou encore Woodkid. Pour ce nouveau défi, le DJ s’est entouré d’artistes internationaux aux voix et profils atypiques, notamment Peter Cincotti, Coco Bans, Yadam, Jean Castel, Milla Brune ou encore Karina Ramage. Par ailleurs, dans ce projet, l’artiste s’accordera enfin le droit d’interpréter lui-même de nombreux titres. Sur scène, Mosimann fait preuve d’une énergie redoutable, il précise que parfois, c’est sur une structure métallique de 8m de haut inclinable qu’il mixe. « Ça demande beaucoup d’énergie et c’est avant tout de l’adrénaline » rapporte le musicien.

Concernant son passé d’ancien candidat à la Star Académie en France, le DJ estime que les fans ont tourné la page. « En France, on ne m’en parle plus du tout. Ma musique est destinée aux jeunes, et ils ne savent pas ce qu’est la Star Ac’. Ceux qui ont 18 ans aujourd’hui n’en avaient que huit à l’époque. Je ne pense pas qu’ils m’aient vu à la TV ». confie l’artiste.