Mahina bientôt doté de son « Fare Ora »

Un guichet unique des services du Pays sera installé à Mahina. Le centre de soins et une structure dédiée aux sports et loisirs seront intégrés au projet. Les « Fare Ora », modulables selon les besoins de chaque commune, ont pour objectif de renforcer la proximité des services et de simplifier l’administration polynésienne.

Profitant du conseil des ministres décentralisé dans la commune de Mahina, le maire Damas Teuira et le président Moetai Brotherson, en présence de Vannina Crolas, ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail, de la Modernisation de l’Administration et de la Formation professionnelle, ont formalisé l’engagement de la commune pour la mise en place d’un Fare Ora.

Ce projet, destiné à chaque commune intéressée, a pour particularité de s’adapter au contexte du territoire et aux besoins des populations.

Pour la commune de Mahina, il est ainsi envisagé de créer un Fare Ora avec un guichet unique pour toutes démarches administratives qui concernent la commune, le Pays, voire d’autres opérateurs. Il est prévu en outre le transfert du centre de soins dans cet espace ainsi que le renforcement des activités de prévention. Une structure dédiée aux activités sportives et de loisirs est également intégrée au projet.

Un espace foncier est déjà proposé par la commune pour cet ensemble immobilier à mettre en œuvre avec le Pays.

La ministre espère que cette première initiative encourage les autres communes qui se sont déclarées intéressées, tant à Tahiti que dans les archipels plus éloignés, à concrétiser leur propre projet de Fare Ora, élément majeur du programme du gouvernement.

