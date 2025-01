Mahina : les élèves de Nuutere privés de goûter après un cambriolage

Déjà cambriolée à plusieurs reprises ces dernières années, l’école élémentaire de Nuutere à Mahina a été victime d’un nouveau larcin ce mercredi matin. Entre 20 000 et 30 000 francs de denrées destinées à la préparation des goûters des élèves ont été dérobés. Au-delà du préjudice, la commune s’indigne du symbole que représente le cambriolage d’une école et compte sur l’arrivée de caméras de vidéo-surveillance sur ses axes principaux.

Nouveau cambriolage à l’école Nuutere. Des voleurs se sont introduits ce mercredi par effraction dans la salle des maîtres et ont vidé le contenu des réfrigérateurs. Ceux-ci contenaient les goûters des élèves, pour plusieurs jours. Entre 20 000 et 30 000 francs de compotes et autres tranches de jambon ont ainsi disparu.

« La police municipale est venue rapidement constater les faits et mis un périmètre de sécurité avant que la gendarmerie vienne relever les éléments de l’effraction. Ce nouvel acte d’incivisme est déplorable. En volant une dans une école les pitoyables auteurs volent finalement ce qui est destiné à des enfants », s’indigne la commune de Mahina.

La municipalité attend désormais la livraison de ses caméras de vidéo-surveillance, dont le déploiement doit se faire en plusieurs phases dans le courant de l’année. Les axes principaux, notamment la route de ceinture et la route de la pointe Vénus, où est située l’école Nuutere.