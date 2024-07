Malgré l’invitation de Moetai Brotherson, aucun leader du Pacifique à Teahupo’o 

Mareva Lechat, cheffe de la délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique a fait part de sa déception : il n’y aura pas d’invités de marque à l’épreuve de surf des Jeux Olympiques à Teahupoo. Aucun des leaders du Pacifique, invités par Moetai Brotherson, ne sera présent sur l’événement. Pas d’invités people non plus, des influenceurs, des artistes ou autres. Un raté ? Mareva Lechat espère être surprise et voir des personnalités à Teahupoo.

L’agenda était trop chargé. C’est l’excuse mise en avant pour expliquer l’absence des leaders du Pacifique. Plusieurs fois Moetai Brotherson a invité tous les leaders du Pacifique à venir à Tahiti, assister à l’épreuve de surf des Jeux Olympiques. Côté État, même si la diplomatie est une prérogative régalienne, Gérald Darmanin n’avait rien trouvé à redire à l’initiative. Le président du Pays s’en était expliqué : « Lors de mon premier déplacement hors de Polynésie après mon élection, à Séoul, j’ai eu l’occasion de rencontrer mes pairs du Pacifique et aucun d’eux n’étaient au courant que les épreuves de surf olympiques se déroulaient chez nous. Je les ai donc informés et leur ai dit, venez, on vous attend… Et certains vont certainement accepter. » Mais hélas non. Aucun d’entre eux ne sera présent selon les dernières informations.

Pourtant James Marape, Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, avait montré de l’intérêt mais son pays doit faire face à une catastrophe naturelle, un important glissement de terrain, fin juin. Naomi Mata’afa, Première ministre des Samoa, avait également pensé venir mais l’agenda chargé l’en a empêché. « Il est vrai que nous revenons du Japon où tous les premiers ministres et les présidents du Pacifique étaient là. Et il y a une autre réunion fin août, à Tonga avec tous les autres pays du Forum, donc l’agenda est un peu trop chargé », précise Mareva Lechat, chef de la délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique. Et puis ce sont les législatives anticipées qui ont contrarié les plans. Même si la ministre des Outre-mer a annoncé sa présence du 26 au 29 juillet. « J’aurai aimé que le ministre de la Mer (Hervé Berville, ndlr) vienne puisque l’UNOC aura lieu à Nice l’an prochain, la conférence des Nations Unies sur l’océan, avec une participation active de la Polynésie française. J’aurai aimé qu’on profite mieux des JO pour faire passer des messages sur l’océan, sur la mer », précise Mareva Lechat.

La cheffe de la délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique, avait également pensé à d’autres personnalités : des influenceurs, des journalistes comme Jamy Gourmaud, célèbre présentateur de C’est pas sorcier, des artistes, des sportifs… « Je trouve que c’est dommage car les JO sont un événement incroyable qu’on accueille chez nous. C’est une fois dans une vie. Il faut capitaliser à fond. En faisant venir des personnalités ça attire les foules, la population, c’est la fête… ça donne encore plus d’importance à l’événement. On avait d’autres invités qui hélas ont décliné. Je suis un peu déçue. »

Un raté ? Mareva Lechat temporise, estimant ne pas être au courant de tout. Peut-être y aura-t-il donc de belles surprises pendant cette dizaine de jours de la waiting period de l’épreuve de surf de Teahupoo. En tout cas, le Pays profite de l’occasion pour déjà alerter sur l’exploitation des ressources minières en organisant une projection gratuite au Grand théâtre, lundi 29, du documentaire Deep Rising. Le pays espère attirer les visiteurs présents pour le sport au Grand théâtre de la Maison de la culture.