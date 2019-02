Mano Salmon de Tikahiri dans The Voice

La production de l’émission The Voice sur TF1 l’a révélé officiellement dans un teaser très prometteur, le chanteur de Tikahiri, Mano Salmon, a été retenu par le casting de The Voice et sera présent face aux jury de l’émission dès samedi soir !

C’est désormais officiel. Après les confidences ces derniers jours de la production et des membres de la saison 8 de The Voice, le chanteur de Tikahiri Mano Salmon est bien ce « métalleux tahitien » retenu par le casting de l’émission. TF1 a d’ailleurs publié vendredi un teaser entièrement consacré à Mano Salmon dont la personnalité semble déjà avoir impressionné l’animateur de l’émission Nikos Aliagas.

Le chanteur tahitien passera samedi soir à partir de 19h25 dans l’émission The Voice sur TNTV.