Marama Vahirua passe de l’OGC Nice au Grenoble foot 38

L’ancien footballeur professionnel a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux son arrivée dans l’équipe d’entraineurs du club de Grenoble Foot 38. Le Tahitien occupera le poste d’adjoint à Vincent Hognon, coach principal, et sera bien sûr en charge des attaquants.

Nouveau chapitre pour Marama Vahirua. Après trois années passées au sein de l’OGC Nice, le Tahitien a annoncé ce lundi qu’il s’engageait avec le Grenoble Foot 38. Une nouvelle que le club niçois a officialisé au travers d’un communiqué dans lequel le Gym explique avoir « pris la décision de libérer son formateur de son contrat, pour lui permettre de profiter pleinement de la possibilité d’évolution qui s’offrait à lui ». Entraîneur des attaquants du centre de formation, adjoint des U19 et des U17, puis entraîneur principal de la réserve depuis janvier, le tahitien va donc « grimper d’un échelon pour évoluer dans le milieu pro ». L’ancien grand buteur de la Ligue 1 va rejoindre l’Isère aux côtés de son ancien coéquipier, Vincent Hognon. Il aura une double casquette puisqu’il sera adjoint de l’équipe professionnelle qui évolue en Ligue 2, mais aussi co-entraîneur de l’équipe réserve grenobloise. L’ex attaquant de Ligue 1 quitte donc la Côte d’Azur et s’engage dans ce nouveau challenge sereinement et remercie l’OGC Nice d’avoir « contribué » à faire de lui le coach qu’il est aujourd’hui.