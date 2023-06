[Vidéos] Quand les enfants de Tiarei chantent à l’Assemblée nationale

Une vingtaine d’enfants de à l’école Moenoa de Tiarei étaient en visite au Palais Bourbon ce lundi à Paris. La députée Mereana Reid Arbelot a partagé quelques photos sur sa page Facebook et dit son « immense joie » et sa « fierté » à les accueillir.

La députée Mereana Reid Arbelot a retrouvé un peu de chaleur polynésienne pendant quelques heures à l’Assemblée nationale ce lundi. Une vingtaine d’enfants en CM2 Motu à l’école Moenoa de Tiarei ont été accueillis au Palais Bourbon ce lundi à Paris. « Ils sont arrivés en tenue Tiputa et toutes les personnes présentes sur les lieux ont beaucoup apprécié ces ‘petits soleils’ et j’avoue que je ressentais beaucoup de fierté de les voir si beaux, nos bout’choux », écrit la députée sur sa page Facebook avec quelques photos de la visite. Les enfants ont même eu la chance d’accéder à la bibliothèque « qui n’ouvre pas si facilement ses portes » à cause des ouvrages anciens qu’elle abrite et sa future rénovation. Une fois dans la cour d’honneur, les enfants ont interprété leur chanson qui a été retenue pour être l’hymne des épreuves de surf des JO à Tahiti en 2024. Une chanson qui est un message de paix adressé aux peuples du monde entier, en réaction à l’actualité en Ukraine.



Et, surprise, une cinquantaine de jeunes adolescents ukrainiens qui visitaient également l’Assemblée nationale, se trouvaient là au même moment. « Je suis allée rencontrer les accompagnateurs et traductrice pour leur dire le plaisir que les enfants de Tiarei auront à interpréter cette chanson pour eux. Ce fut un instant de grâce, même quelques fenêtres du palais se sont ouvertes pour applaudir nos artistes, nos messagers pour la paix. Merci beaucoup pour ces moments de partage les enfants, merci pour vos questions pertinentes et parfois inattendues (« Est-ce que tu as le temps de penser à ta famille? ») et merci aux accompagnateurs pour votre gentillesse », écrit encore Mereana Reid Arbelot.