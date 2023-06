Les 8 rescapés du voilier heurté par des baleines sont arrivés à Papeete

L’équipage danois avait été contraint d’embarquer à bord d’un canot de survie après une collision de leur voilier avec des cétacés, en pleine mer, entre le Pérou et les Marquises. Retrouvés, après la diffusion d’une alerte, par un bateau de pêche, ils ont été ramenés vers Tahiti par un cargo de la CMA-CGM, en provenance des États-Unis.

Sauvetage réussi. Les huit naufragés danois récupérés en mer après que leur voilier a heurté « une, voire deux baleines » sont arrivés à Papeete ce matin à 6h30. C’est un cargo de la CMA CGM, le Mathilde Schulte, battant pavillon singapourien, qui les a ramenés à bon port. Jeudi dernier, leur voilier, une embarcation de 51 pieds, avait chaviré alors qu’il naviguait entre le Pérou et la Polynésie française. C’est une jeune fille de l’équipage qui avait lancé l’alerte en contactant son père au Danemark par téléphone satellite. Une mission de sauvetage avait ensuite été lancée par le JRCC de Honolulu à Hawaii, tandis que l’équipage du voilier se trouvait à bord du canot de survie de l’embarcation. D’abord récupérés par un navire de pêche dérouté pour leur porter secours, ils ont ensuite embarqué sur ce cargo en provenance des Etats-Unis et qui devait passer par la Polynésie. Les naufragés, tous originaires du Danemark, étaient ce matin encore « sous le choc de cette aventure » , ils avaient selon le communiqué du Haut-commissariat encore « marqués par la fatigue ». Contrôlés par la police nationale et la douane à Motu uta, ils ont, « réussis à sauver leurs passeports » avant de quitter le voilier. Ils ont ensuite été pris en charge par un psychologue mandaté par leur compagnie d’assurance. Ils regagneront le Danemark très prochainement.