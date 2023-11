Marara, va’a et légendes locales… Ono’u refait une beauté à l’aérogare de Huahine

215 mètres carrés de fresques réalisées par plusieurs street artists de Huahine, Tahiti et de métropole ont été inaugurées hier à l’aéroport de Huahine. Des œuvres qui rendent hommage au patrimoine culturel et naturel de l’île, à ses mythes et symboles, et à la Hawaiki Nui va’a, qui fête son 30e anniversaire.

De l’art après la course. En déplacement à Huahine mardi, entre autres pour donner le coup d’envoi de la Hawaiki Nui va’a, le président Moetai Brotherson en a profité pour inaugurer les nouvelles fresques qui habillent l’aérogare de l’île. Des œuvres réalisées par les artistes associés au festival Ono’u, et commandés par la Direction de l’Aviation civile. La DAC a en fait signé un partenariat avec la société Tahiti Nouvelle Génération, créé par la fondatrice de Ono’u, Sarah Roopinia, avec comme objectif de donner un coup de jeunesse à la plateforme aéroportuaire construite en 1971, qui a vu passé pas moins de 110 000 passagers l’année dernière. À la bombe et au pinceau, Tea, Areva, Fati et Malissa Itchner, tous natifs ou résidants de Huahine, mais aussi des street artists reconnus à Tahiti, comme Rival et Richard Barri, ainsi qu’un artiste métropolitain de renom, Kalouf, qui avait déjà participé au festival Ono’u en 2017. Tous ont été invités à revisiter, au travers de leurs techniques et de leur imaginaire, les légendes et le patrimoine culturel et naturel de l’île.

215 mètres carrés de fresque et une « sculpture urbaine »

C’est ainsi qu’on croise désormais sur les murs de l’aérogare, l’emblème communal du marara, les concours de cerfs-volants, des pièges à poissons, des évocations de Huahine te nahe toe toe ou de Te mata o te Toerau, une sterne blanche et d’autres spécimens de la faune locale. La course Hawaiki Nui va’a, qui fête cette année sa 30e édition, et dont le lancement depuis Fare est chaque année un événement majeur sur l’île, tient aussi une belle place dans les œuvres réalisées en intérieur et en extérieur, côté départs et arrivées, pistes et parkings, sur une surface totale de 215 mètres carrés. Comme le précise la présidence, cet « ensemble pictural est complété d’une sculpture moderne représentant un Marara géant de quatre mètres de hauteur, réalisé en matériaux plastiques recyclés et en matières locales impérissables par le trio d’artistes Kalouf, Romain Lardanchet et Richard Barri« . Une « sculpture urbaine » financée par le festival Ono’u, son partenaire le groupe OPT et la commune de Huahine, dont le maire Marcelin Lisan était présent à l’inauguration.

Avec communiqué.