Un poti marara prend l’eau, deux pêcheurs secourus au large de Moorea

Mardi soir, un hélicoptère Dauphin est intervenu à une quinzaine de milles au Nord de l’île sœur pour secourir l’équipage d’un poti marara victime d’une voie d’eau. Les deux marins sont sains et sauf, l’embarcation, toujours à flot au moment de l’intervention, a dû être laissée à la dérive. Balise de détresse, puis contact radio. Comme souvent, ce sont les équipements de sécurité et de communication qui ont sauvé la vie de ces deux marins, embarqués sur un poti marara dans la journée de mardi. Aux alentours de 20 heures, alors qu’ils se trouvent à 15 milles nautiques (28 kilomètres) au Nord de Moorea, ils donnent l’alerte au JRCC : leur embarcation a subi une voie d’eau et risque de couler avant de pouvoir rejoindre la terre ferme. « Immédiatement le JRCC diffuse un message « Mayday Relay », fait prendre leurs dispositions aux pêcheurs en vue d’un potentiel abandon du navire, et met en place un dispositif de sauvetage composé du Dauphin inter-administration », précise le Haut-commissariat dans un communiqué.

L’hélicoptère est alors de retour d’une mission d’évacuation médicale pour le Samu, et il est envoyé sur zone en même temps que la vedette des muto’i de Moorea. Le poti marara est repéré une heure après la première alerte et les pêcheurs sont hélitreuillés à 21h20. Sains et saufs, ils sont déposés à la base aérienne de Faa’a où des membres de leur famille les attendent déjà grâce au lien permanent établi avec le JRCC.