Hawaiiki Nui Va’a : Shell Va’a sur le fil pour la première étape

Les jaunes, à la recherche d’une quatrième victoire consécutive dans la course reine du V6, ont remporté la première étape reliant Huahine à Raiatea ce mercredi en un peu plus de trois heures. Mais Shell a été inquiété est est suivi de très près par la Team OPT, qui passe la ligne une trentaine de secondes derrière. Air Tahiti prend la troisième place et la team Huahine, première équipe des Raromatai au classement, termine au pied du podium.

Shell Va’a, qui a notamment brillé par sa gestion du cap, termine cette première traversée en 3 heures 18 minutes et 10 secondes. Une énième victoire d’étape pour l’équipe à la recherche d’un quatrième sacre consécutifs aux Raromatai. Mais les rameurs en jaune l’avouent sans détour : ils ont été beaucoup plus inquiétés qu’à l’accoutumée. Inquiétés par la Team OPT, notamment, que beaucoup voyaient s’imposer tant ses rameurs ont été impressionnants de ténacité dans cette course portée par un vent de sud-Est et dans une petite houle de sud. Au terme d’un sprint haletant, l’équipage finit à seulement 34 secondes derrière Shell et compte bien renverser les favoris dès demain entre Raiatea et Taha’a. Air Tahiti est un peu plus distancé, mais reste dans la course pour les deux prochaines journées, avec 2 minutes et 42 secondes de retard sur le premier. L’équipage est suivi par ceux de la Team Huahine (+7 minutes par rapport à Shell Va’a), Arue Va’a (+9min 19s), Popora te hoe mamu (+10min 10s), Tumara’a Va’a (+10min 53s), Hinaraurea (+13min), Manihi (+15min), et Ka Lahui Va’a (+16min).

Plus d’informations à venir.