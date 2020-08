Mareva Georges au secours des familles défavorisées

Mareva Georges-Marciano, miss Tahiti 1990 et Miss France 1991, est en mission à Tahiti. Cette fois, pas de distribution de vêtements, comme la fondation qui porte son nom et celui de son mari le fait régulièrement. La fondation a déjà distribué 300 paniers alimentaires dans plusieurs communes autour de l’île, dont 50 à Papeete. Elle prévoit également une action pour aider les familles défavorisées à démarrer la culture d’un potager.

« On a tous été touchés par la crise du covid-19, et on sait que beaucoup de familles ont perdu leurs emplois, comme partout dans le monde d’ailleurs. Et la première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que quand on perd son emploi on perd son pouvoir d’achat pour acheter à manger », dit Mareva Georges.

Samedi matin, au nom de la Fondation Mareva et Georges Marciano, elle est passée par plusieurs quartiers de Papeete pour distribués 50 colis alimentaires. En tout, 300 colis alimentaires ont déjà été distribués, composés de denrées non périssables ainsi que de produits d’hygiène personnelle et pour la maison, comme ceux confectionnés par la Croix-Rouge avec qui la fondation Marciano avait déjà travaillé pour des distributions alimentaires. Cette fois, explique Mareva Georges, Carrefour est le partenaire prépondérant de cette opération : « Nous choisissons les produits ensemble, qui sont des produits de première nécessité, et qui puissent leur durer deux semaines. »

Une action montée rapidement et efficacement depuis le 27 juin dernier, par l’équipe locale de Mareva, qui a recensé une à une les familles les plus en difficulté.

« Cette opération nous permet vraiment de voir comment on peut aider à moyen et long terme ces familles, c’est ce qu’on veut essayer d’accomplir avec la fondation », dit Mareva Georges qui doit rencontrer lundi la fondation FACE (Fondation agir contre l’exclusion) pour mettre sur pied un projet qui permettra à ces familles de planter leurs propres légumes.

À Tipaerui ce matin, même s’ils étaient sans doute un peu déçus que le masque cache son visage, les habitants étaient touchés de voir Mareva parmi eux, monter les escaliers étroits qui desservent les maisons où ses paniers alimentaires sont les bienvenus. Et l’émotion était partagée.

Mardi matin, Mareva Georges sera l’invité de « Benny soit-il » sur les ondes de Radio1.