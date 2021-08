La grande couturière du fenua, Marie Ah You, est décédée ce vendredi à l’âge de 98 ans. Elle a été l’une des premières à créer du prêt-à-porter à Tahiti.

C’était en 2017, par un défilé dans sa boutique installé au front de mer, qu’elle s’était retirée de la vie publique. Marie Ah You avait alors 94 ans et laissait sa fille Nancy reprendre la marque et la boutique. Cette grande dame de la couture avait commencé avec sa mère, en faisant des ourlets et des surfilages, puis elle s’était perfectionnée en métropole où elle était partie une année en formation chez Maggy Rouff : « J’avais besoin d’approfondir les règles. Même dans la couture, il y a des règles ! Il faut apprendre », avait-elle expliqué lors de l’émission Les grandes signatures de TNTV où elle était invitée cette même année. En rentrant à Tahiti, elle s’est exercée : « J’ai l’idée de faire de la bonne couture ! » Et du bel ouvrage qui fera sa renommée car elle habillera Tarita Brando (photo), Jacqueline Sylvain, des miss Tahiti comme Moea Faugerat, Thilda Fuller, Mareva Georges, et même Brigitte Bardot et Catherine Deneuve.

Nos confères de TNTV ont annoncé qu’une veillée aura lieu ce samedi a 18 heures au domicile de Marie Ah-You à Punaauia. L’inhumation aura lieu lundi 9 août au matin, avec une prière à 9 heures l’église Saint-Etienne avant de se rendre au cimetière chinois de Arue.