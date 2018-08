Martino en première partie de Bun Hay Mean

Martino, connu à Tahiti pour ses pièces « Putain de weekend » et « Ma femme me prend pour un sextoy », montera sur la scène de l’Intercontinental Tahiti pour faire la première partie de l’humoriste Bun Hay Mean, le 23 aôut prochain. Un premier spectacle de stand-up pour le comédien !

L’humoriste, Bun Hay Mean, plus connu sous le surnom du « Chinois Marrant » sera sur le motu de l’Intercontinental le 23 août prochain pour présenter son spectacle. Mais avant de le découvrir, le public polynésien va retrouver en première partie le comédien, chroniqueur et humoriste, Martino, qu’il connait déjà pour ses pièces « Putain de weekend » et « Ma femme me prend pour un sextoy ».

Amateur de stand-up, Martino compte présenter un show inédit intitulé « Sale gosse » dans lequel il aborde les petits tracas de la vie et se moque de la télé.

Pour Martino, ce sera donc une première en stand-up devant le public polynésien. Mais le comédien est déjà rompu à l’exercice en métropole. Il a d’ailleurs des connaissances communes avec Bun Hay Mean. Ce qui promet une belle rencontre !

Pratique :

Les billets pour le spectacle de Bun Hay Mean sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare Ute et sur la billetterie en ligne.