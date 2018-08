Un air de Tahiti sur les cyclosportives nationales

Le président du Vélo Club de Tahiti et organisateur de la Ronde Tahitienne, Benoît Rivals, va officier en tant que « speaker » attitré de deux grandes cyclosportives nationales organisées ces prochains jours dans le Sud de la France. « L’occasion de faire la promotion de notre Ronde tahitienne sur les routes de France », explique le passionné.

Véritable passionné de cyclisme, le président du Vélo Club de Tahiti (VCT), Benoît Rivals, a été sollicité pour être le « speaker » de deux grandes cyclosportives nationales ces deux prochaines semaines dans le Sud de la France. L’organisateur de la Ronde Tahitienne, qui maîtrise le français, l’anglais et l’espagnol, va donc animer la « Laurent Jalabert » et son millier de participants le week-end prochain dans le Tarn, puis la « Marmotte des Pyrénées » une semaine plus tard dans les Hautes-Pyrénées.

A l’origine de cette belle expérience pour ce responsable du cyclisme polynésien, la rencontre avec le directeur du label « Grand Trophée », qui gère parmi les plus grandes cyclosportives nationales, à l’occasion de la Ronde tahitienne il y a quelques années. Benoît Rivals ne manquera d’ailleurs pas cette occasion de faire connaître la Ronde tahitienne sur les routes de France.

La Ronde tahitienne est la première cyclosportive organisée en Polynésie depuis 2011. Elle rassemble aujourd’hui plus de 500 coureurs locaux et internationaux et a été élue meilleure évènement sportif de Polynésie lors des dernier Trophées du Sport organisés par le Pays.