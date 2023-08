Rodrigue Lozinguez, le jeune qui monte dans le cyclisme local

De mémoire de président de fédération, voilà « plus d’une dizaine d’années » que le fenua n’avait pas envoyé de jeune coureur aux championnats de France juniors sur route, dans la catégorie des moins de 19 ans. Cette année le maillot tahitien est de retour dans le peloton national, sur les épaules de Rodrigue Lozinguez, 18 ans.

À chaque génération son jeune coureur prometteur sur la route. Après Taruia Krainer, qui fut l’un des meilleurs amateurs français dans les années 2010, puis Kahiri Endeler qui a lui aussi couru en Élite Nationale quelques années plus tard, c’est au tour de Rodrigue Lozinguez de se confronter au haut niveau national. Il est engagé cette semaine sur les championnats de France de cyclisme de l’avenir, une compétition réservée aux jeunes.

« Nous l’avons envoyé car il a des qualités de rouleur et de grimpeur. Il a beaucoup progressé cette année », justifie le président de la Fédération tahitienne, Teva Bernardino. Celui qui a débuté le cyclisme en compétition à 14 ans, est « un très bon coureur qui se classe toujours dans les dix premiers des courses locales, même avec les seniors », rappelle Jean-Pierre Lestrade, son président au club de Tamarii Punaruu Cyclisme. Décrit comme un coureur « honnête et valeureux », « il ne rechigne jamais à donner un coup de main ». Les jambes, mais aussi la tête donc.

Cette année, les championnats de France de l’avenir ont lieu en Bretagne. Dans la nuit de mardi à mercredi, le jeune Tahitien a participé au contre-la-montre individuel, aux côtés des meilleurs Français de moins de 19 ans. Sans surprise, celui qui découvrait là le haut niveau n’a guère brillé, terminant à une anonyme 46e place après 20 kilomètres de course, à 5 minutes et 48 secondes du vainqueur.

Mais l’essentiel est bien ailleurs pour le jeune Rodrigue, qui devrait souffrir tout autant sur la course en ligne, une épreuve de 121,5 kilomètres, un milieu d’un peloton de 156 coureurs. « Il vient pour se tester. On sait que ça va être compliqué pour lui, mais l’idée est déjà de prendre de l’expérience, de voir quel est le niveau français et de se familiariser avec les compétitions nationales. Ca neut peut que l’aguerrir en tant que coureur », souligne le dirigeant de la FTC.

Après ce rendez-vous national Rodrigue Lozinguez profitera de ses vacances auprès de sa famille métropolitaine pour disputer quelques courses en France. Une préparation idéale pour celui qui devrait être de la partie au Tour de Tahiti Nui (du 18 au 23 septembre), sous les couleurs de son club. A terme, Teva Bernardino voit en lui un futur élément pour la sélection tahitienne, notamment en vue de futurs championnats des outre-mer et même des Jeux du Pacifique de 2027, sur lesquels le cyclisme devrait faire son grand retour au programme.