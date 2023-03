Mata Are surf ski race : Steeve Teihotaata grand vainqueur en V1

La 17e édition de la célèbre course de va’a Mata Are Race s’est déroulée ce samedi matin. Sur l’épreuve reine du va’a hoe, c’est Steeve Teihootaata qui s’est imposé. Il signe là son grand retour sur la plus haute marche du podium.

Carton plein pour l’association Mata Are va’a qui organisait ce samedi la 17e édition de sa course annuelle. Au programme de ce rendez-vous des amateurs de rame, du va’a bien sûr, mais aussi du stand-up paddle et du kayak. Sur la compétition de va’a hoe, ils étaient 145 à prendre le départ donné sur le plan d’eau de Taaone à Pirae en direction du parc Vairai à Punaauia. Au bout d’un parcours de 21km et de belles batailles, c’est finalement le rameur de Pirae Steeve Teihotaata qui s’est imposé après plus d’1h40 d’effort. À la seconde place, c’est un rameur de l’équipage au coquillage, Brice Punuataahitua que l’on retrouve juste devant Kevin Ceran-Jerusalemy. En kayak, c’est Jonathan Savigny qui s’impose devant Hiromana Flores et Haines Teriitaumihau. En stand-up paddle, c’est Lorenzo Bennett qui s’octroie la première place.