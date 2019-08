Matahari Bousquet et Vaimalama Chaves à New York pour Morinda

Miss Tahiti 2019 est à New York pour le Global Business Summit de Morinda, accompagnée de Vaimalama Chaves, Miss Tahiti 2018 et Miss France 2019. Le fabricant de jus de noni est l’un des sponsors officiels de l’élection Miss Tahiti , un partenariat signé en 2018.

La conférence annuelle de Morinda se tient cette année à New York, et c’est l’occasion qui justifie le déplacement de Matahari Bousquet et de Vaimalama Chaves dans la Grosse pomme.

L’édition 2018 du GBS Morinda avait rassemblé près de 3 500 personnes. À cette occasion, Édouard Fritch et Vaimalama Chaves avaient fait le déplacement. Le comité Miss Tahiti avait signé un partenariat avec Morinda qui est ainsi devenu sponsor officiel de l’élection.

Morinda, passé sous le contrôle d’un spécialiste des boissons au cannabidiol

En décembre dernier, la société Morinda a fusionné avec New Age Beverages Corporation. NABC est, entre autres, l’importateur de Volvic aux États-Unis, et de CocoLibre, l’eau de coco qui fait fureur chez les Américains soucieux de leur santé. Mais c’est surtout une société qui mise beaucoup sur le CBD (le cannabidiol, la molécule non psychotrope du cannabis). New Age Beverage Corp. commercialise les boissons au CBD de la marque Marley – oui, comme Bob Marley – et toute une ligne de soins du corps (huile, crème pour le corps, etc), sous la marque ‘Nhanced.