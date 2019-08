Un marin-pêcheur évacué par hélicoptère

Ce matin, mardi 13 août, le JRCC Tahiti a organisé l’évacuation médicalisée d’un marin pêcheur gravement malade à bord du navire de pêche Teuki, un thonier de 15 mètres, situé à environ 150 km au sud de Tahiti.

Après une conférence télé médicale organisée entre le SAMU PF et le navire de pêche Teuki , il a été décidé de mobiliser le plus rapidement possible une équipe médicale grâce aux moyens de secours de l’État.

Arrivé sur zone, l’hélicoptère Dauphin de la flottille 35F a déposé l’équipe d’urgentistes à bord du navire avant d’hélitreuiller le marin dans un état de santé préoccupant. Ce dernier a ensuite été pris en charge par les services des urgences au centre hospitalier du Taaone vers 11 heures.

